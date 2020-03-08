Tramvayda su krizi temalı skeç yolcuları şaşkına çevirdi
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Kepez, Kültür Sanat

Tramvayda su krizi temalı skeç yolcuları şaşkına çevirdi

Tramvayda su krizi temalı skeç yolcuları şaşkına çevirdi Karı-kocanın su tartışmasına vatandaşlar da dahil oldu, Kepez Belediyesinin su krizi temalı kitap fuarı için sanatçıların farkındalık skeçleri Tramvayda, yolda biranda ortaya çıkıp suyun önemine dikkat çeken skeçler oynuyorlar...

08.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:18
Tramvayda su krizi temalı skeç yolcuları şaşkına çevirdi

Tramvayda su krizi temalı skeç yolcuları şaşkına çevirdi

Karı-kocanın su tartışmasına vatandaşlar da dahil oldu,

Kepez Belediyesinin su krizi temalı kitap fuarı için sanatçıların farkındalık skeçleri

Tramvayda, yolda biranda ortaya çıkıp suyun önemine dikkat çeken skeçler oynuyorlar

ANTALYA - Antalya'da tramvayda, kamusal alanda bir anda ortaya çıkan profesyonel sanatçılar, oynadıkları skeçlerle vatandaşları su krizi temalı kitap fuarına davet ediyorlar. Kah tramvayda su dolu pet şişeyi çöpe atan kocasıyla tartışan kadın, kah toplumsal alanlarda suyun önemine dikkat çekerek farkındalık oluşturan skeçler vatandaşı da zaman zaman şaşkına çeviriyor.

Kepez Belediyesi'nin bu yıl 3'ncüsünü düzenleyeceği Kepez Kitap Fuarı, 13-22 Mart tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kapılarını kitapseverlere aralıyor. Kepez Belediyesi, küresel bir sorun olan su krizine karşı, dikkat çekebilmek amacıyla bu yıl suya duyarlı bir Kitap Fuarı düzenliyor.

Her yıl çevreci, paylaşımcı ve sosyal çalışmalar ile okurları farklı bir fuar anlayışıyla bir araya getiren Kepez Kitap Fuarı'nda, bu yıl ise küresel bir sorun ele alınacak. Hayati öneme sahip olan suyun, küresel ısınma sebebiyle her geçen gün tükenmekte olduğuna dikkat çekebilmek amacıyla bu yılki Kitap Fuarı, 'Su' teması ile düzenlenecek.

Tramvayda tartışma tiyatro oyunu

Bu soruna dikkat çekebilmek ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla toplumsal alanlarda mini skeçlere dikkat çekiliyor. Tramvay ve Antalya sokaklarında oynanan skeçe vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Vatandaşlar önce şaşırıyor, daha sonrada bu küresel soruna dikkat çekilmesinden dolayı mutlu oluyor.

Tramvayda izleyenlerin tamamen gerçek zannedip hatta müdahil olduğu skeç ise büyüki ilgi gördü. Evli çiftin tramvaya biner binmez, kocanın içinde biraz su bulunan pet şişeyi çöpe attığı gerekçesiyle başlayan tartışma biranda bütün tramvayı sardı.Bazı yolcuların şaşkınlık içinde izlediği tartışma, yine daha önce tramvayda yerini alan profesyonel tiyatrocuların da devreye girmesiyle büyüdü. Suyun israf edilmesine tramvaydaki vatandaşlar da tepki gösterince tiyatrocular tartışmanın bir skeç olduğunu söyleyip tüm vatandaşları kitap fuarına davet ettiler. tartışmayı gerçek zanneden vatandaşlar ad sanatçılara alkışlarla destek verdiler.

Tamuya açık alanda yapılan bir diğer skeçte de çamaşır makinesi kullanımına dikkat çekilip suyun israfının öneni geçilmesi hedeflendi ve vatandaşlar yine su krizi temalı kitap furına davet edildi.

Tramvayda su krizi temalı skeç yolcuları şaşkına çevirdi

Kaynak: İHA

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Tramvayda su krizi temalı skeç yolcuları şaşkına çevirdi

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