Tramvay Yolunda Namaz Kılan Adam Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tramvay hattının hemen yanında namaz kılarak sosyal medyanın gündemine oturan vatandaşa bir yıl sonra suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda provokatif eylemlerin ortaya çıkabileceği belirtilerek araştırılması gerekçe olarak gösterildi.

TRAMVAY NAMAZINI BİTİRMESİNİ BEKLEMİŞTİ

Karşıyaka ilçesinde, 1 Haziran 2017 tarihinde Göksel Duran isimli bir vatandaşın rayların hemen yanında namaz kıldığı ve tramvayın beklediği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yalı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Duran, o tarihte aracını park edip rayların hemen yanında namaza durdu. Bu sırada seferini yapan vatman Aysu Tuna (27) da namaz kılan kişiyi fark edince dakikalarca vatandaşın namazını bitmesini bekledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tüm bu yaşananlar da o sırada olayı tesadüfen gören bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu görüntüler ise daha sonra da sosyal medyada paylaşılarak gündeme oturmuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bu görüntülerin yaşanmasının ardından ise İstanbul'da bir vatandaş, Duran hakkında bir yıl sonra suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan vatandaş, provokatif eylemlerin ortaya çıkabileceğini belirterek konunun araştırılmasını suç duyurusuna gerekçe olarak yazdı.

"TRAMVAYIN GİDECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Göksel Duran, İHA'ya verdiği bir röportajda ise namazını kazaya bırakmak istemediğini ve tramvayın geçeceğini düşündüğünü söylemişti. Duran, "Kazaya bırakmak istemedim. Tabii o anda da arayı hesaplamıştım ben tramvayın gidebileceğini düşündüm. Tramvayın geldiğini falan hiçbir şey hissetmedim. Namazımı bitirdiğimde kadının beni çektiğini görmüştüm zaten. Namaz bittiğinde kendisine teşekkür ettim" diyerek kendisini savunmuştu.