Tramvayda müzik sefası

Eskişehir'de şehir içi ulaşım sağlayan tramvayda gitar çalarak şarkı söylen genç keyifli dakikalar yaşattı.

Eskişehir'de şehir içi ulaşım sağlayan tramvayda gitar çalarak şarkı söylen genç keyifli dakikalar yaşattı.

Korona virüsün vatandaşları psikolojik olarak olumsuz etkilediği bu dönemde insanlara moral olsun diye gitar çalarak şarkı söyleyen genç, tramvaydaki yolculara güzel anlar yaşattı. Vatandaşlar müziğin keyifle müziğin tadını çıkardı. Yolcular bu emeğin karşılığında ise müzisyenin açtığı para kesesine bahşiş bıraktı. Birkaç durak şarkısını söyleyen genç sonrasında tramvaydan inerek gözlerden kayboldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı