Tramvayda hem coştu hem coşturdu

Antalya'da tramvaydaki bir kadının Cumhuriyet Bayramı coşkusu, vatandaşların beğenisini topladı.

Antalya'da tramvaydaki bir kadının Cumhuriyet Bayramı coşkusu, vatandaşların beğenisini topladı. Tramvayı baştan sona 10. Yıl Marşı eşliğinde dolaşan kadına, diğer yolcular da eşlik etti.

Dün akşam Antalya'nın bir çok meydanı, cadde ve sokaklarında Cumhuriyetin 97'nci yıldönümü coşkuyla kutlanırken, toplu taşıma araçlarının içerisinde de benzer görüntüler oluştu. Türk bayrağı motifli giysili bir kadın, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu tramvay içerisinde yaşadı, diğer yolculara da yaşattı. Tramvayı baştan sona 10. Yıl Marşı eşliğinde dolaşan kadına, diğer yolcular da alkışlarla eşlik etti.

Cep telefonuyla kaydedilen o anlar, sosyal medyada da çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı