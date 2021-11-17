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Tramvaya çarpmamak için takla attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tramvaya çarpmamak için takla attı Kocaeli'de tramvaya çarpmamak için aniden manevra yapan motosiklet sürücüsü takla atarak yaralandı.

KOCAELİ (İHA) - Tramvaya çarpmamak için takla attı

KOCAELİ - Kocaeli'de tramvaya çarpmamak için aniden manevra yapan motosiklet sürücüsü takla atarak yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesine bağlı Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 41 AHF 139 plakalı motosiklet, tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışırken tramvayın geldiğini fark etti. Tramvayla çarpışmamak için ani manevra yapan sürücü, motosikletiyle beraber takla atarak yere yığıldı. Olayı görenler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Tramvaya çarpmamak için takla attı

Tramvaya çarpmamak için takla attı

Tramvaya çarpmamak için takla attı

Tramvaya çarpmamak için takla attı

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