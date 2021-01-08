Tramvaya çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Tramvaya çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

08.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:59
Tramvaya çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet tramvaya çarptı.

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet tramvaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Özbolat yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Özbolat'ın kullandığı 26 ABG 509 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, Osmangazi Üniversitesi seferini yapan tramvaya çarptı. Kazada motosikletten düşen Özbolat yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Özbolat, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre duran tramvay seferi, motosikletin kaza yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Tramvaya çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Tramvaya çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Tramvaya çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Tramvaya çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Tramvaya çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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