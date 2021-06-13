Tramvay yolunda mahsur kalan kaplumbağanın yardımına vatman koştu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdiği tramvay yolundan çıkamayan kaplumbağa, kendisini görerek tramvayı durduran vatmanın yardımıyla olası bir kazadan kurtuldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdiği tramvay yolundan çıkamayan kaplumbağa, kendisini görerek tramvayı durduran vatmanın yardımıyla olası bir kazadan kurtuldu. Tramvaydan inen vatman, eline aldığı kaplumbağayı yeşil alana bıraktı.

Kocaeli'de girdiği tramvay yolunda mahsur kalan kaplumbağanın yardımına vatman koştu. Edinilen bilgiye göre, İzmit Sekapark mevkiinde tramvay yoluna giren kaplumbağa, uzun süre ilerlediği yoldan çıkmayı başaramadı. Bir süre yolda mücadele eden kaplumbağayı gören seyir halindeki tramvayın vatmanı ise tramvayı durdurarak raylara indi. Tramvay yolundan çıkma mücadelesi veren kaplumbağayı, eline alarak demir bariyerlerin arkasındaki yeşil alana bıraktı.

Öte yandan vatmanın, kaplumbağanın yardımına koşma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tramvay yolunda ilerleyen kaplumbağayı gören vatman, tramvayı durdurarak araçtan iniyor. Vatman, eline aldığı kaplumbağayı yeşil alana bırakıyor. Tramvay yolundan kurtulan kaplumbağa ise yeşil alana doğru hızla ilerleyerek gözden kayboluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı