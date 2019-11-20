Tramvay yoluna giren otomobil seferleri aksattı
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Tramvay yoluna giren otomobil seferleri aksattı

Kayseri'de tramvay yoluna giren otomobil seferleri bir süre aksattı.

20.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:04

'de tramvay yoluna giren otomobil seferleri bir süre aksattı.

Hülya D'nin kullandığı 38 KM 341 plakalı otomobil, Caddesi Tuna tramvay durağı yakınlarında kontrolden çıkarak raylı sistem hattına girdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü Hülya D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre ara verilen tramvay seferleri aracın hat üzerinden kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Tramvay yoluna giren otomobil seferleri aksattı
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