Tramvay yoluna düşen araçtaki çift hayatını kaybetti

Tramvay hattına düşen araçta bulunan araçta 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı



BURSA - Bursa'da tramvay yoluna düşen bir araçta bulunan çift hayatını kaybetti, çocukları ise yaralı olarak kurtuldu.

Olay Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik istikametinden gelen 16 HZ 221 plakalı otomobil, İstanbul Caddesi üzerinde, yoldan çıkması sonucu yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptıktan sonra yapımı devam eden tramvay hattının inşaatına düştü.

Kazada, sürücü Muzaffer Serbest ile araçta bulunan eşi Sibel ve çocukları Hakan ile ZühreSerbest yaralandı. Takla atan araç içinde sıkışan çifte ilk müdahaleyi olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri yaparak sıkıştıkları yerden kurtardı.

Kazada sıkışan çift ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, çocukların durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi.

Ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Sibel Serbest ile Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Muzaffer Serbest, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.