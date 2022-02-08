Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı - Haberler
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Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı Alibeyköy'de tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (İHA) - Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı

İSTANBUL - Alibeyköy'de tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Alibeyköy- Eminönü arasında tramvay seferleri yapılamıyor.

Edinilen bilgilere göre olay sabah 08.30 sıralarında Alibeyköy'de yaşandı. Cibali - Alibeyköy seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarparak sürükledi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Cibali-Eminönü arasında tramvay seferleri durduruldu. Bölgede trafik yoğunluğu da oluştu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı

Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı

Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı

Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı

Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı

Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı

Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı

Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı

Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı

Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı

Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı

Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı

Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı

Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı

Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı

İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - 3. Sayfa

Eminönü, Tramvay, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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