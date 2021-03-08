Tramvay ve otobüslerde 'tematik' denetim
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Tramvay ve otobüslerde 'tematik' denetim

08.03.2021 14:08 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:12
Tramvay ve otobüslerde 'tematik' denetim

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "haftalık tematik denetimler" genelgesi kapsamında Samsun'da tramvay ve halk otobüslerinde maske ve mesafe denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "haftalık tematik denetimler" genelgesi kapsamında Samsun'da tramvay ve halk otobüslerinde maske ve mesafe denetimi gerçekleştirildi.

Korona virüs vakalarının en yoğun görüldüğü Samsun'da, sosyal mesafe ve maske denetimi yapılarak vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın yanı sıra denetime Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan, Zabıta Daire Başkanı Abdülkadir Dizman ve SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı da katıldı.

"Bu işi birlikte başaracağız"

Şehrin belli noktalarında yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan protokol üyeleri, kalabalık ortamlardan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu. Özellikle toplu taşıma araçlarında maske ve mesafe konusunda daha duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimizi yüksek riskli bölgeden düşük riskli bölgeye yani kırmızıdan maviye döndürmek bizim elimizde. Kurallara uyulduğu takdirde virüsün yayılımını azaltmış olacağız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Bu işi birlikte başaracağız" diye konuştu.

Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla hayata geçirilen dinamik denetim modeli çerçevesinde toplu ulaşım araçlarında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte denetimlerde bulunan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise Kovid-19 salgınının yayılımını kontrol altında tutmak amacıyla toplu taşıma araçlarının büyük önem taşıdığını belirterek, "Korona virüs haritasında çok yüksek riskli şehirler arasında bulunan ilimizin görünümünü maviye döndürmek için hep birlikte kurallara tavizsiz riayet etmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda büyük fedakarlık göstererek kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Tramvay ve otobüslerde 'tematik' denetim
Tramvay ve otobüslerde 'tematik' denetim
Tramvay ve otobüslerde 'tematik' denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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