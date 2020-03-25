Tramvay ve otobüslerde sosyal mesafe uyarısı Tramvay ve otobüslerde sosyal mesafe uyarısıESKİŞEHİR'de koronavirüs salgınına karşı tramvaylar ve otobüslere sosyal mesafe olarak bilinen 1 metre kuralına ilişkin uyarı yazıları asıldı.

Tramvay ve otobüslerde sosyal mesafe uyarısı

ESKİŞEHİR'de koronavirüs salgınına karşı tramvaylar ve otobüslere sosyal mesafe olarak bilinen 1 metre kuralına ilişkin uyarı yazıları asıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları olan tramvay ve halk otobüslerine sosyal mesafe kuralını hatırlatan uyarı yazıları astı. Tramvaylarda iki kişinin yan yana oturmaması için koltukların yarısına 'Lütfen sağlığınız için bu koltuğa oturmayınız. Mesafenizi koruyunuz!' uyarıları yazıları konuldu. Belediye yetkilileri, vatandaşların araçlara binerken ve inerken el dezenfektanlarını mutlaka kullanmaları gerektiği konusunda da uyarılar yaptı. Araç içlerinde ve duraklarda korona virüs ile bilgilendirici duyuruların asıldığını ifade eden yetkililer, yolcu sayılarında yüzde 80'e yakın azalmalar olduğunu belirterek 'evde kal' çağrılarını yineledi.

Kaynak: DHA