Tramvay seferlerinde aksama-2 Şahin BOZKURT / KABATAŞ-Bağcılar tramvay hattında katener telinin kopması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Şahin BOZKURT/ KABATAŞ-Bağcılar tramvay hattında katener telinin kopması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Seferler Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Cevizlibağ istasyonları arasında yapıldı. Katener telini tamir etmek için gelen ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Akşemsettin-Çapa durakları arasında katener telinin kopması sebebiyle seferlerde aksama yaşandı. Seferler Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Cevizlibağ istasyonları arasında yapıldı. Akşemsettin ve Çapa duraklarından ulaşım İETT otobüsleriyle devam etti. Bazı vatandaşların tramvay yolunda duraklar arasında yürüdüğü görüldü. Katener telini tamir eden ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yolculardan Muhammed Şakir, "Çapa'dan yürüdük geldik. Zeytinburnu'na gidiyorum biraz daha bekleyeceğim. Eğer ki düzelmezse yine gideriz. Maskeyle biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok." diye konuştu.

Kaynak: DHA