Tramvay seferlerinde aksama-1
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Tramvay seferlerinde aksama-1

İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama yaşanıyor.

27.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:16
Tramvay seferlerinde aksama-1

'da tramvay seferlerinde aksama yaşanıyor. Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferler Topkapı-Karadeniz istasyonları arasında yapılırken, bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz, Topkapı-Karadeniz istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Tramvay seferlerinde aksama-1
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