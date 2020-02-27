TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA (1)
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TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA (1)

Ersan SAN / İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama yaşanıyor.

27.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:06
TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA (1)

Ersan SAN/  İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama yaşanıyor. Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferler Topkapı-Karadeniz istasyonları arasında yapılırken, bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz, Topkapı-Karadeniz istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------Arıza olan durak-Yolcular-Tamir çalışmaları

-Detaylar


Kaynak: DHA

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