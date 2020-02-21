Tramvay seferlerinde aksama (1)
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Tramvay seferlerinde aksama (1)

Ersan SAN / KABATAŞ-Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerde aksama yaşanıyor.

21.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:10
Tramvay seferlerinde aksama (1)

Ersan SAN/ KABATAŞ-Bağcılar tramvay hattında istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerde aksama yaşanıyor. Seferler  Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi. 


Kaynak: DHA
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