TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA (1)
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TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA (1)

Ersan SAN / KABATAŞ-Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerde aksama yaşanıyor.

21.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:58
TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA (1)

Ersan SAN/ KABATAŞ-Bağcılar tramvay hattında istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerde aksama yaşanıyor. Seferler  Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Görüntü Dökümü:

---------------Telin düştüğü dal

-Detaylar


Kaynak: DHA
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