Tramvay Seferleri Normale Döndü

CEVİZLİBAĞ'da kaza yapan tramvayların çekilmesinin ardından Kabataş-Bağcılar seferleri normale döndü.

Cevizlibağ cep parktan çıkış yapan yolcusuz tramvayın, enerji kaynaklı oluşan kısa devre nedeniyle arka vagonu kaymış ve paralelindeki farklı hatta seyir halindeki bir başka yolculu tramvay vagonuna çarpmıştı. Katener telinin kopmasına ve enerjinin kesilmesine sebep olan kaza nedeniyle ekipler çalışma başlattı. 4 saatlik çalışmanın ardından kazaya karışan vagonlar çekildi. Seferler normal seyrine döndü.