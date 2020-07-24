Tramvay seferleri durunca binlerce kişi Ayasofya Camii'ne yürüdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz! Canlı olarak aktarıyoruz...

Tramvay seferleri durunca binlerce kişi Ayasofya Camii'ne yürüdü

AYASOFYA Camii'nde kılınacak Cuma namazı için yoğunluğun artması nedeniyle tramvay seferleri kısmi olarak durduruldu.

Tramvay seferleri durunca binlerce kişi Ayasofya Camii'ne yürüdü
24.07.2020 13:20 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:24
AYASOFYA Camii'nde kılınacak Cuma namazı için yoğunluğun artması nedeniyle tramvay seferleri kısmi olarak durduruldu. Binlerce kişi de tramvay hattından Ayasofya Camii'ne yürüdü.

86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde geniş güvenlik önlemleri alındı. Günün ilk saatlerinden itibaren Ayasofya Camii önüne akın edenler yoğunluğa neden oldu. Yoğunluk daha da artmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi de tramvay seferlerini kısmi olarak durdurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği koordinasyonuyla Bağcılar-Kabataş Tramvayı'nın Kabataş-Eminönü seferleri durduruldu. Bağcılar-Zeytinburnu ve Çapa-Akşemsettin arasında seferlerin devam ettiği bildirilirken, Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları da kapatıldı.Tramvay seferlerinin kısmi olarak kapatılması da Ayasofya Camii'ne gitmek isteyenlere engel olmadı. Aksaray'dan binlerce kişi tramvay hattından Ayasofya Camii'ne yürüyerek gitmek istedi. Tramvay hattından yürüyerek Ayasofya Camii'ne gitmek isteyen Ercan Gönültaş, "Tramvaylar çalışmıyor ondan dolayı yürüyerek geldik. Gerçekten mahşeri bir gün var burada. 86 yıldan beri Ayasofya'nın açılmasını isteyen Türk halkı ve Müslüman devletler bu güzel günü bekliyorlardı." dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı Politika
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü 3. Sayfa
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi! On binler akın etti Güncel
Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi! On binler akın etti
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi Magazin
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak Ekonomi
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Herkesin konuştuğu videodaki dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yerini aldı
Herkesin konuştuğu videodaki dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yerini aldı
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu: Almaya devam edeceğim
Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu: Almaya devam edeceğim
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için vatandaşların arasında yerini aldı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için vatandaşların arasında yerini aldı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde ilk namaz heyecanı! Belirlenen alanlar dolunca girişler durduruldu
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde ilk namaz heyecanı! Belirlenen alanlar dolunca girişler durduruldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Tuma Çelik Mensur Işık Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Ozan Güven Beren Saat Tuvana Türkay Seyfi Dursunoğlu
Spor Okan Buruk Selçuk İnan Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Daha Fazla Cuma Fransa Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Tramvay seferleri durunca binlerce kişi Ayasofya Camii'ne yürüdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 13:56:53. #1.14#
title