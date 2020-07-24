TRAMVAY SEFERLERİ DURUNCA BİNLERCE KİŞİ AYASOFYA CAMİİ'NE YÜRÜDÜ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz! Canlı olarak aktarıyoruz...

TRAMVAY SEFERLERİ DURUNCA BİNLERCE KİŞİ AYASOFYA CAMİİ'NE YÜRÜDÜ

AYASOFYA Camii'nde kılınacak Cuma namazı için yoğunluğun artması nedeniyle tramvay seferleri kısmi olarak durduruldu.

TRAMVAY SEFERLERİ DURUNCA BİNLERCE KİŞİ AYASOFYA CAMİİ'NE YÜRÜDÜ
24.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:28
AYASOFYA Camii'nde kılınacak Cuma namazı için yoğunluğun artması nedeniyle tramvay seferleri kısmi olarak durduruldu. Binlerce kişi de tramvay hattından Ayasofya Camii'ne yürüdü.

86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde geniş güvenlik önlemleri alındı. Günün ilk saatlerinden itibaren Ayasofya Camii önüne akın edenler yoğunluğa neden oldu. Yoğunluk daha da artmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi de tramvay seferlerini kısmi olarak durdurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği koordinasyonuyla Bağcılar-Kabataş Tramvayı'nın Kabataş-Eminönü seferleri durduruldu. Bağcılar-Zeytinburnu ve Çapa-Akşemsettin arasında seferlerin devam ettiği bildirilirken, Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları da kapatıldı.

Tramvay seferlerinin kısmi olarak kapatılması da Ayasofya Camii'ne gitmek isteyenlere engel olmadı. Aksaray'dan binlerce kişi tramvay hattından Ayasofya Camii'ne yürüyerek gitmek istedi. Tramvay hattından yürüyerek Ayasofya Camii'ne gitmek isteyen Ercan Gönültaş, "Tramvaylar çalışmıyor ondan dolayı yürüyerek geldik. Gerçekten mahşeri bir gün var burada. 86 yıldan beri Ayasofya'nın açılmasını isteyen Türk halkı ve Müslüman devletler bu güzel günü bekliyorlardı." dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor Spor
Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Yaşam
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı Politika
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi Spor
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor Güncel
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınıyor
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü 3. Sayfa
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan Antlaşması tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan Antlaşması tweeti attı
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Herkesin konuştuğu videodaki dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yerini aldı
Herkesin konuştuğu videodaki dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yerini aldı
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi! On binler akın etti
Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi! On binler akın etti
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu: Almaya devam edeceğim
Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu: Almaya devam edeceğim
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için vatandaşların arasında yerini aldı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için vatandaşların arasında yerini aldı
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Fatih Sultan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Boluğur Öztürk Serengil Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Selçuk İnan Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Cuma Fransa Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: TRAMVAY SEFERLERİ DURUNCA BİNLERCE KİŞİ AYASOFYA CAMİİ'NE YÜRÜDÜ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 14:02:08. #1.14#
title