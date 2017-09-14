Tramvay Seferleri 6 Dakikaya İniyor

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, tramvay hattında okulların açılması ile birlikte sefer sayılarının artacağını açıkladı. Sabah ve akşam saatlerinde öğrencilerin yoğun olduğu saatlerde seferlerin 6 dakikaya düşeceğini belirten Bayram, tramvayın seferlere başlaması ile birlikte yolcuk sayısında önemli artışların olduğunu kaydetti. 14 bin olarak hedeflenen ünlük yolculuk sayısının çok kısa sürede 23 bine yükseldiğini, okulların açılması ile bu rakamların daha da yükseleceğini belirtti.

SABAH VE AKŞAM SAATLERİ

Ulaşım Park A.Ş Genel Müdürü Yasin Özlü, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Ulaşım Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ile birlikte açıklama yapan Bayram, okulların açılması ile birlikte ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için önlem aldıklarını belirtti. Pazartesi günü okulların açılacağını söyleyen Bayram, "Tramvay serlere başladığında 14 bin yolculuk hedeflemiştik. Ancak şu anda günlük 23 bin yolculuğa ulaştık. Şu anda tramvay 10 dakikada bir sefer yapıyor. Ama okulların açılması ile birlikte sabah ve akşam öğrencilerin yoğun olduğu saatlerde seferler 6 dakikaya inecek. Yoğunluğun olmadığı saatlerde ise yine 10 dakikada bir sefer yapılacak.

YOLCULUK SAYISI ARTIYOR

Şu anda günlük 186 sefer yapılıyorken 6 dakikada bir çıktığımızda günlük 237 sefer yapılacak. Tramvay seferlere başladığından bu yana kent kart alımında 6 bin 631 artış oldu. Bu demek oluyor ki tramvay kendi yolcusunu oluşturuyor. Aynı zamanda bu rakamın yarısının yarısı dahi araç ile trafiğe girilmediğini düşünürseniz bunun çok büyük bir rakam olduğu ortaya çıkacak. Bu, yaklaşık 2 bin aracın trafiğe girmemesi, kent merkezindeki trafiğin rahatlaması demek. Ulaşım Park Genel Müdürümüz ve ekibi çok güzel bir şekilde tramvayı organize ediyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

