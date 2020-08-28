Tramvay otobüse çarptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tramvay otobüse çarptı: 2 yaralı

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, dönüş yapan halk otobüsüne çarptı.

Tramvay otobüse çarptı: 2 yaralı
28.08.2020 14:22 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:25

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, dönüş yapan halk otobüsüne çarptı. Olayda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, tramvay seferleri çift taraflı olarak durduruldu. Kazanın yaşandığı alan ise havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar-Kabataş seferini yapan Ömer Karaman'ın kullandığı tramvay, Fındıklı Kavşağında dönüş yapmakta olan Süleyman Obalı'nın kullandığı 34 HK 3374 plakalı İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait halk otobüsüne çarptı. Kaza sonucu yolcuların bulunduğu otobüste 22 yaşındaki Eyüp Sabri Sincan ve babası 49 yaşındaki Yusuf Sincan hafif şekilde yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otobüs yaklaşık 5 metre sürüklenerek refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle tramvay seferleri çift taraflı olarak durduruldu. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme başlattı. Kaza nedeniyle Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde çift taraflı trafik oluştu. Kazanın yaşandığı alan ise havadan görüntülendi.

"BANA TAM GAZ HİÇ FRENSİZ GELDİ, ORTADAN VURDU"

Yaşananları anlatan otobüs şoförü Süleyman Obalı, "Fındıklı kapalı olduğundan bize buradan veriyorlar. Birinci tramvay geçti ben kırmızı ışıkta bekliyorum. İkinci tramvay geçti yeşil yandı. Yolcunun da beyanı, yeşil yandıktan sonra ben geçtim. Tramvay yakın bile değildi bana, tam gaz hiç frensiz geldi, ortadan vurdu. Mecburuz buradan geçmeye, biz yeşili bekliyoruz" diye konuştu.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı Güncel
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Cinsellik
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı Yaşam
Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Güncel
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu Dünya
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak Ekonomi
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
'Maske tak' uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı
"Maske tak" uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Piyasada satılan dezenfektanları araştıran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en iyi çıkan dezenfektanın reklamını yaptı
Piyasada satılan dezenfektanları araştıran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en iyi çıkan dezenfektanın reklamını yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının Türkiye'de zirve yaptığı zamanda söylenen uyarıyı yineledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının Türkiye'de zirve yaptığı zamanda söylenen uyarıyı yineledi
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Son Dakika: İstanbul'da tramvay, özel halk otobüsüne çarptı
Son Dakika: İstanbul'da tramvay, özel halk otobüsüne çarptı
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 1 Ekim'den itibaren maçları seyircili oynatmak istiyoruz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 1 Ekim'den itibaren maçları seyircili oynatmak istiyoruz
Hafta sonu Adana'da, 92 yılın en sıcak günleri yaşanacak
Hafta sonu Adana'da, 92 yılın en sıcak günleri yaşanacak
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Ümraniyespor, eski Fenerbahçeli Moussa Sow'u transfer etti
Ümraniyespor, eski Fenerbahçeli Moussa Sow'u transfer etti
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Leipzig, Sörloth için ısrarcı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Leipzig, Sörloth için ısrarcı
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Fatih Dönmez Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Onur Saylak Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Lionel Messi Gökhan Gönül Ronald Koeman Mauricio Lemos
Daha Fazla Tv Türk Milli Çocuk
Şu an buradasınız: Tramvay otobüse çarptı: 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 14:26:46. #1.15#
title