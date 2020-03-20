Tramvay kazaları kamerada
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tramvay kazaları kamerada - Haber
Samsun, 3. Sayfa

Tramvay kazaları kamerada

Samsun'da kameraya yansıyan tramvay kazalarında insanların dikkatsizliği ve kural ihlali az daha canlarına mal oluyordu.

20.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:06
Tramvay kazaları kamerada

Samsun'da kameraya yansıyan tramvay kazalarında insanların dikkatsizliği ve kural ihlali az daha canlarına mal oluyordu. Ölümü teğet geçen vatandaşların hali kimi zaman tebessüm ettirirken kimi zaman da düşündürdü.

Her gün on binlerce vatandaşa ulaşım hizmeti sunan tramvaylar zaman zaman kazalara karışabiliyor. Tramvay hattına kurallara uymadan giren sürücüler kazalara neden olurken, dikkatsiz vatandaşlar ise canlarını tehlikeye atıyor. Kazalar bazen hafif sıyrıklarla atlatılırken bazen de ağır maddi hasara veya ölümlere neden olabiliyor.

Samsun'da tramvayın karıştığı bazı kazaların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Her gün 36,5 kilometrelik bir hatta 29 tren ile hizmet veren Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ'ın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların dikkatsiz bir şekilde tramvay hattına girdiği gözlenirken, sürücülerin de kırmızı ışıkta geçerek ya trene çarptığı ya da trenin ona çarpmasına yol açtığı ortaya çıktı. Kaza görüntüleri hem tebessüm ettirdi hem de düşündürdü.

Dikkatsiz bisikletli

Görüntülerde Atakum ilçesi Mimarsinan İstasyonu'nda seyir halinde olan bir tramvayın altında kalmaktan son anda kurtulan bisikletli vatandaşın dikkatsizliği ön plana çıktı. Gelen treni fark etmeyerek bisikletiyle tramvay hattına giren vatandaş, tramvayın çarpması sonucu savruldu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sinyalizasyona uymadı

Denizevleri İstasyonu'nda ise 'Dikkat Tren Dur' yazılı levhaya ve kırmızı ışığa uymayan sürücü canını hiçe sayarak otomobiliyle hatta girdi. Tramvayın çarptığı otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

"Kurallara uymamak kazalara yol açıyor"

Vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, "SAMULAŞ 36 buçuk kilometrelik tramvay hattına sahip. 29 tramvay, 110 tane otobüs ile Samsun'un ulaşımını sağlıyoruz. Raylı sistemimizde 76 tane istasyonumuz mevcuttur. Yaşanan kazaları detaylı olarak incelemekteyiz. Kazanın nerede, nasıl, kim tarafından yapıldığı önemli bilgilerdir. 2019 yılında da kazalar gerçekleşti. Bu kazaların birçoğu hemzenin geçitlerde yaşandı. Bizim ayırdığımız beyaz çizgi ile güvenlik çizgisine uymayan, sisteme, sinyale uymamak gibi sebeplerden kazalar oldu. Biz bu bağlamda personelimizi eğitiyoruz. Karşı taraf ne kadar kusur işlerse işlesin biz bu noktalarda hızımızı minimuma düşürmeye, 20 kilometre üzerinde bir hıza çıkmamaya gayret ediyoruz" dedi.

Kulaklık takılıyken ve telefonla konuşurken dikkat

Raylı sistemde bir trenin dolu ağırlığının 43 ton olduğuna dikkat çeken Tamgacı, "Trenler bir kara yolu aracı gibi frene bastığınız an duramayabilir. Hızı ve ağırlığı ile doğru orantılı olarak durma mesafesi artmaktadır. Burada vatandaşlarımıza büyük bir görev düşüyor. Bizler ne kadar dikkat edersek edelim onların da dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle raylı sistemde kulağında kulaklıkla, telefonda konuşurken veya dikkatsiz bir şekilde davranmamaları gerekiyor. Trenler ağır tonajlı araçlardır ve onların kazaları diğer araçlara göre daha ağır kazalar ortaya çıkarabilir. Genellikle kazalara baktığımızda saat 15.00 ile 19.00 arasında bir yoğunluk olmaktadır. Kazaların yüzde 50'ye yakını bu saatlerde olmaktadır. Bizler de kendi personelimizi bu saatlerde daha dikkat etmesi konusunda uyarıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 5 haneye çıktı Haber
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 5 haneye çıktı
Sağlıkçıları alkışlayan CHP'li Altay'ın fotoğrafındaki sağlıksız detay dikkat çekti Haber
Sağlıkçıları alkışlayan CHP'li Altay'ın fotoğrafındaki sağlıksız detay dikkat çekti
İtalya'daki durumu en iyi anlatan video! Muhabir, hastaneye girdi Haber
İtalya'daki durumu en iyi anlatan video! Muhabir, hastaneye girdi
Koronavirüs şüphesiyle karantinada olan Saraç'ın test sonucu belli oldu Haber
Koronavirüs şüphesiyle karantinada olan Saraç'ın test sonucu belli oldu
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Günlük burç yorumları 20 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı
Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı
Glasgow Rangerslı taraftarlar, Caleb Ekuban'ın transfer edilmesini istemiyor
Glasgow Rangerslı taraftarlar, Caleb Ekuban'ın transfer edilmesini istemiyor
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Faik Öztrak İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Rita Wilson Mustafa Sandal Seren Serengil Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Ersun Yanal Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Futbol İtalya Vatandaş
Şu an buradasınız: Tramvay kazaları kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 10:41:53. #1.15#
title