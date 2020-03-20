Tramvay istasyonlarına el dezenfektan cihazları takıldı Akçaray istasyonlarına el dezenfektan cihazları yerleştirerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Akçaray istasyonlarına el dezenfektan cihazları yerleştirerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark dünya genelinde etkisini gösteren korona virüs (COVID-19) sebebi ile vatandaşlara yönelik hijyen önlemlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda otobüs ve tramvaylarını düzenli olarak temizleyen UlaşımPark ekibi, Akçaray tramvay istasyonlarına da el dezenfektanı yerleştirdi. Toplamda 16 istasyona yerleştirilen dezenfektan cihazları, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Gidiş ve dönüş tüm istasyonlarda bulunan el dezenfektanları sayesinde yolcular sürekli ve düzenli olarak temizlenen tramvaylara artık ellerini dezenfekte ederek biniş ve iniş yapabilecek. Ayrıca el dezenfektan cihazları UlaşımPark temizlik görevlileri tarafından günde 3 kez kontrol edilerek vatandaşlara sürekli kullanım imkanı sağlıyor. Temassız kullanma özelliği bulunan cihazlar, el sürmeden kullanacak olan vatandaşları mikroplardan arındıracak.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde yaşanan korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle geçici bakımevlerini bir süreliğine ziyaretlere kapattı. Virüs salgını nedeniyle hayvan sahiplendirme işlemlerine ise ara verildi. Büyükşehir Kandıra Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde sokak hayvanlarına yönelik sağlık hizmeti ise devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA