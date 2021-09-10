Tramvay ile durak arasında can pazarı
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Tramvay ile durak arasında can pazarı

Tramvay ile durak arasında can pazarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bindiği tramvaydan indikten sonra duraktan çıkmak için acele eden bir yolcu, hareket eden tramvay ile durak arasındaki boşluğa sıkışarak yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bindiği tramvaydan indikten sonra duraktan çıkmak için acele eden bir yolcu, hareket eden tramvay ile durak arasındaki boşluğa sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kaza 11.40 sıralarında İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla Parkı içinde bulunan tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tramvayda yolcu olarak bulunan Gülcihan Er(65) adlı yaşlı kadın, Doğu Kışla durağında araçtan indi. Duraktan çıkmak için acele eden kadın, durak ile Tramvay arasındaki boşluktan durağın dışına çıkmaya çalıştı. Yaşlı kadın, bu sırada hareket eden tramvay ile durak korkulukları arasında sıkışarak sürüklenmeye başladı.

DURAK İLE TRAMVAY ARASINDA SIKIŞARAK SÜRÜKLENDİ

Durağın cam korkuluklarının parçalandığı kazada sürüklenen kadını gören durak güvenlik görevlisi, yaptığı uyarısı ile tramvayı durdurarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde yaşlı kadın, sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı.

Yaşlı kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Ambulansa alınan kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Cihan Atik - Harun Yıldız - Aslı Aktaş Aksoy/İHA)

Tramvay ile durak arasında can pazarı
Tramvay ile durak arasında can pazarı
Tramvay ile durak arasında can pazarı
Tramvay ile durak arasında can pazarı
Tramvay ile durak arasında can pazarı
Tramvay ile durak arasında can pazarı
Tramvay ile durak arasında can pazarı
Tramvay ile durak arasında can pazarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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