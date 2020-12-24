Tramvay ile çarpışan otomobil sürücüsü alkollü çıktı
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Tramvay ile çarpışan otomobil sürücüsü alkollü çıktı

24.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:31
Tramvay ile çarpışan otomobil sürücüsü alkollü çıktı

Kocaeli'de ters yöne girerek tramvay ile çarpışan otomobil sürücüsüne 4 bin 742 TL ceza kesildi.

Kocaeli'de ters yöne girerek tramvay ile çarpışan otomobil sürücüsüne 4 bin 742 TL ceza kesildi.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu ileri sürülen Tanju T. sokağa çıkma yasağına takılmamak için tramvay yolundan tersten geçmek istedi. Bu sırada gelen tramvay ise raylar üzerinde giden Tanju T.'nin otomobiline çarptı. Tramvay ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil sürücüsü Tanju T.'nin 1.73 promil alkollü olduğunu ve alkolden dolayı daha önce ehliyetinin alındığını tespit etti. Polis ekipleri otomobil sürücüsü Tanju T.'ye alkollü araç kullandığı için bin 539 TL, ehliyetini kaptırdığından dolayı 2 bin 473 TL, ters yöne girdiğinden dolayı 132 TL, arabanın muayene ücreti için 598 TL olmak üzere toplam 4 bin 742 TL para cezası kesti.

Otomobil sahibi olan annesine ise 2 bin 473 TL para cezası kesildi. - KOCAELİ

Tramvay ile çarpışan otomobil sürücüsü alkollü çıktı
Tramvay ile çarpışan otomobil sürücüsü alkollü çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:45:42. #1.14#
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