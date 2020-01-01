Tramvay hattının katener teli zarar gördü, seferler durdu
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Tramvay hattının katener teli zarar gördü, seferler durdu

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin zarar görmesi sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında tramvay seferleri durdu.

01.01.2020 22:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:15
Tramvay hattının katener teli zarar gördü, seferler durdu

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin zarar görmesi sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında tramvay seferleri durdu.


T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin zarar görmesi sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında çift taraflı tramvay seferleri durdu. Ekipler telleri tamir etmek için çalışmalara başlarken, Beyazıt-Yusufpaşa arasında seferler İETT otobüsleri sağlanıyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bir iş makinesinin katener hattına zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır. Beyazıt-Yusufpaşa arasında İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanmaktadır" denildi.


Ekiplerin telleri tamir etme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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