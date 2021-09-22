Tramvay, gelin aracı oldu

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te tramvay sürücüsü (vatman) olarak görev yapan Senem Büyüköz ve Hüseyin Üstünsoy çiftçi görev yaptıkları tramvayı gelin aracı yaptı. Özenle süslenen tramvayı gören vatandaşlar, el sallayarak çiftçe mutluluklar diledi.

Gaziantep'te yaşayan ve Gaziulaş Ulaşım Anonim Şirketinde vatman olarak görev yapan 28 yaşındaki Senem Büyüköz ve 32 yaşındaki Hüseyin Üstünsoy çiftçi görev yaptıkları tramvayı gelin aracı yaptı. Balon ve kurdelelerle adeta gelin aracı gibi süslenen tramvayın sürücü koltuğuna geçen Senem Büyüköz ve Hüseyin Üstünsoy çifti, çalışma arkadaşları ve basın mensuplarıyla raylı sistem güzergahında tur attı. Balon ve kurdelelerle süslenmiş tramvayı gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken, genç çifte el sallayarak mutluluklar diledi.

"Bir değişiklik olsun istedik"

Gelin aracı olarak tramvayı seçmelerinin nedenini açıklayan damat Hüseyin Üstünsoy, "Senem ile 4 yıl önce iş yerinde tanıştık. Tramvayı gelin aracı olarak seçmemizin nedeni bir değişiklik olsun istedik. Herkes arabayla, kamyonla ya da farklı bilindik araçları gelin aracı yaparken biz de böyle bir şey yapalım istedik. Bir farklılık olsun, gündemde biraz değişsin istedik. Durumu öncelikle yetkililerimize bildirdik. Sağ olsunlar tramvayı gelin aracı yapmamızı uygun gördüler. Gerekli hazırlıklarımızı yaptıktan sonra bizde düğünümüzden önce gelip tramvayımızla tur attık" diye konuştu.

"Çok keyifli bir gün, çok mutluyum"

Düğünlerine gelemeyecek olacak mesai arkadaşlarını bu vesileyle ziyaret ettiklerini ve tramvayın gelin aracı olmasından dolayı çok güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Gelin Senem Büyüköz, "Hüseyin ile iş yerinde tanıştık. Tramvayı gelin aracı yapmak Hüseyin'in fikriydi. Tramvayı gelin aracı yaptıktan sonra çok güzel tepkiler aldık. Günümüzün, ayımızın, haftamızın en büyük bölümünü mesai arkadaşlarımızla geçiriyoruz. Bu vesileyle düğünümüze çalıştıkları için gelemeyecek olan mesai arkadaşlarımızı da ziyaret ettik. Çok keyifli bir gün, çok mutluyum" diye konuştu. - GAZİANTEP

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