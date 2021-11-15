Tramvay çarpmasıyla yaralandı, yaşama tutunamadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tramvay çarpmasıyla yaralandı, yaşama tutunamadı

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel
Tramvay çarpmasıyla yaralandı, yaşama tutunamadı

GAZİANTEP'te tramvayın çarptığı Şahin Kaplan (76), tedavi gördüğü hastanede 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.

GAZİANTEP'te tramvayın çarptığı Şahin Kaplan (76), tedavi gördüğü hastanede 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 3 Kasım'da Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli Şahin Kaplan'a yolun karşısına geçmek istediği sırada tramvay çarptı. Çapmanın etkisiyle ağır yaralanan Kaplan, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Kaplan, bu sabah hayatını kaybetti. Kaplan'ın cenazesi, adli tıp kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Tramvay çarpmasıyla yaralandı, yaşama tutunamadı

Tramvay çarpmasıyla yaralandı, yaşama tutunamadı

Tramvay çarpmasıyla yaralandı, yaşama tutunamadı

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title