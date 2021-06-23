Son dakika... Tramvay arkasında tehlikeli yolculuk kamerada
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Son dakika... Tramvay arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... İstanbul'da bir çocuğun tramvay ile tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

İstanbul'da bir çocuğun tramvay ile tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

İstanbul'da hareket eden olan bir tramvayın dışında bulunan bağlantı noktasından sarkarak seyahat etti. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuğu tramvayın içerisindeki yolcular tarafından görüntülendi.

(Batuhan Toprak/İHA)

Son dakika... Tramvay arkasında tehlikeli yolculuk kamerada
Son dakika... Tramvay arkasında tehlikeli yolculuk kamerada
Son dakika... Tramvay arkasında tehlikeli yolculuk kamerada
Son dakika... Tramvay arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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