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Tramvay arızalandı, vatandaşlar istasyonlara yürüdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında akşam saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle vatandaşlar Yusufpaşa durağında inerek diğer istasyonlara doğru yürüdü.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Kabataş- Bağcılar tramvay hattında akşam saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle vatandaşlar Yusufpaşa durağında inerek diğer istasyonlara doğru yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kabataş- Bağcılar tramvay hattında saat 17.00 sıralarında teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Bağcılar yönüne giden tramvaydan Yusufpaşa durağında inen vatandaşlar Çapa istasyonuna yürüdü. Çok sayıda kişinin tramvaylardan inerek istasyona doğru yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan Metro İstanbul sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

(Caner Sönmez/İHA)

Tramvay arızalandı, vatandaşlar istasyonlara yürüdü

Tramvay arızalandı, vatandaşlar istasyonlara yürüdü

Tramvay arızalandı, vatandaşlar istasyonlara yürüdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Bağcılar, İstanbul, Tramvay, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haber

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