Tramvay arıza yaptı, seferlerde aksamalar yaşanıyor
Tramvay arıza yaptı, seferlerde aksamalar yaşanıyor Kabataş-Bağcılar arası sefer yapan tramvayda yaşanan arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.
06.07.2020 21:07 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:21
Tramvay arıza yaptı, seferlerde aksamalar yaşanıyor
İSTANBUL - Kabataş-Bağcılar arası sefer yapan tramvayda yaşanan arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.
T1 Kabataş-Bağcılar arası sefer yapan tramvay, Sultanahmet- Sirkeci arasında arıza yaptı. Arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanırken, ekipler arızayı gidermek için çalışma başlattı. Yaşanan arıza nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılıyor.
Kaynak: İHA