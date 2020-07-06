Tramvay arıza yaptı, seferlerde aksamalar yaşanıyor
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Tramvay arıza yaptı, seferlerde aksamalar yaşanıyor

Tramvay arıza yaptı, seferlerde aksamalar yaşanıyor Kabataş-Bağcılar arası sefer yapan tramvayda yaşanan arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

06.07.2020 21:07 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:21

Tramvay arıza yaptı, seferlerde aksamalar yaşanıyor

İSTANBUL - Kabataş-Bağcılar arası sefer yapan tramvayda yaşanan arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

T1 Kabataş-Bağcılar arası sefer yapan tramvay, Sultanahmet- Sirkeci arasında arıza yaptı. Arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanırken, ekipler arızayı gidermek için çalışma başlattı. Yaşanan arıza nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılıyor.

Tramvay arıza yaptı, seferlerde aksamalar yaşanıyor

Kaynak: İHA

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