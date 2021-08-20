Trampolin Cimnastik Milli Takımı'nın antrenörlüğüne Evgeny Beliaev getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trampolin Cimnastik Milli Takımı'nın antrenörlüğüne Evgeny Beliaev getirildi

Trampolin Cimnastik Milli Takımı'nın antrenörlüğüne Evgeny Beliaev getirildi
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Trampolin Cimnastik Milli Takımı'nın antrenörlüğüne Belaruslu Evgeny Beliaev'in getirildiğini duyurdu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Trampolin Cimnastik Milli Takımı'nın antrenörlüğüne Belaruslu Evgeny Beliaev'in getirildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, trampolin cimnastikte 1996 ve 1998 Dünya Şampiyonalarında bronz, 1997 Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan 1972 doğumlu Evgeny Beliaev ile anlaşma imzalandığı belirtildi.

Beliaev'in, Trampolin Cimnastik Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları çalışmaları kapsamında Bolu'da gerçekleştirdiği hazırlık kampını ziyaret ederek sporcularla bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türk cimnastiğinin yeni hedefinin tüm olimpik branşlarda olimpiyat kotası kazanmak olduğunu aktardı.

Trampolinde Avrupa şampiyonası seviyesinde ilk madalyalarını bu yıl kazandıklarını anımsatan Çelen, "Artık Türk cimnastiğinin hedefi tüm olimpik branşlarda olimpiyat kotası kazanmak. Tokyo Olimpiyatları'nda artistik cimnastikte kazandığımız başarıların ardından trampolinde de Paris Olimpiyatları'nda kota hedefliyoruz. İnşallah teknik kurulumuz, hocalarımız ve yeni antrenörümüz Evgeny Beliaev ile birlikte kalan hedeflerimizi gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'nin Watford takımına kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'nin Watford takımına kiralandığını açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Derya Yanık Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Alişan Hande Erçel Yıldız Tilbe Murat Dalkılıç
Spor Muslera Burak Elmas Lionel Messi Sergen Yalçın Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Trampolin Cimnastik Milli Takımı'nın antrenörlüğüne Evgeny Beliaev getirildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 10:54:58. #1.16#

title