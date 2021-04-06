Trampolin Cimnastik Milli Takımı Bolu'da kampa girecek

Trampolin Cimnastik Milli Takımı Bolu'da kamp yapacak.

Trampolin Cimnastik Milli Takımı Bolu'da kamp yapacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10-24 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek kamp programına, milli takım kadrosunda yer alan 9 sporcu katılacak.

Zekeriya Abramashvili, Şükrü Alp Arı, İlhan Karanlık, Çağdaş Keşkür ve Berat Demir'in antrenörlüğündeki milli takım kampında erkeklerde Gürkan Mutlu, Hüseyin Engin Yontucu, Emre Yağmur, kadınlarda ise Elif Ceren Çolak, Sıla Karakuş, Havva Esin Ergün, Ecem Nisa Esen, Ceren Uysal ve Livanur Yalcın yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er