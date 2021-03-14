Trampolin Cimnastik Milli Takımı Bolu'da kampa girecek

Trampolin Cimnastik Milli Takımı Bolu'da kamp yapacak.

Trampolin Cimnastik Milli Takımı Bolu'da kamp yapacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-24 Mart tarihlerinde gerçekleşecek kamp programına, milli takım kadrosunda yer alan 8 sporcu ve 4 antrenör katılacak.

Zekeriya Abramashvili, Şükrü Alp Arı, Salih Buğra Karaman, Çağdaş Keşkür'ün antrenörlüğündeki milli takım kampında erkeklerde Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu, kadınlarda ise Elif Ceren Çolak, Sıla Karakuş, Sena Elçin Karaş, Havva Esin Ergün, Ecem Nisa Esen ve Livanur Yalcın yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er