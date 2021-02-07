Trampolin Cimnastik Milli Takımı Bolu'da kampa girecek
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Trampolin Cimnastik Milli Takımı Bolu'da kampa girecek

07.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:40
Trampolin Cimnastik Milli Takımı Bolu'da kampa girecek

Trampolin Cimnastik Milli Takımı Bolu'da kampa girecek.

Trampolin Cimnastik Milli Takımı Bolu'da kampa girecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kamp, 15 Şubat-5 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şükrü Alp Arı, Salih Buğra Karaman ve Çağdaş Keşkür'ün antrenörlüğündeki kampa, milli sporcular Hüseyin Engin Yontucu, Elif Ceren Çolak, Sıla Karakuş, Sena Elçin Karaş, Havva Esin Ergün, Ecem Nisa Esen ve Livanur Yalçın katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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