Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası heyecanı İzmir'de başladı.
İZMİR (AA) - Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası heyecanı İzmir'de başladı.
Halkapınar Spor Salonu'nda 100 sporcunun katılımıyla başlayan organizasyonda ilk olarak küçükler kategorisinde sporcular performanslarını sergiliyor. Organizasyon yarınki final müsabakalarıyla tamamlanacak.
Yarışmada Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) de sporcu seçilecek.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri