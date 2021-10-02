Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı

Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası heyecanı İzmir'de başladı.

İZMİR (AA) - Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası heyecanı İzmir'de başladı.

Halkapınar Spor Salonu'nda 100 sporcunun katılımıyla başlayan organizasyonda ilk olarak küçükler kategorisinde sporcular performanslarını sergiliyor. Organizasyon yarınki final müsabakalarıyla tamamlanacak.

Yarışmada Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) de sporcu seçilecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Aziz Sancar Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Salih Uçan Fatih Terim Gökhan Töre Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 11:15:52. #1.17#