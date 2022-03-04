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Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası, yarın Konya'da başlıyor

AA, Havva Dereağzı - Spor
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Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası, yarın Konya'da başlıyor

Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası, yarın Konya'da başlayacak.

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası, yarın Konya'da başlayacak.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'ndaki müsabakaların ilk gününde saat 10.00'da 10-12 yaş yarışmaları yapılacak.

Açılış seremonisi saat 13.00'te gerçekleştirilecek şampiyonada Konya, Mersin, Çankırı, Bolu, İzmir, Samsun, Trabzon ve Karabük'ten sporcular yer alacak.

Organizasyonda dereceye giren sporculara düzenlenecek törenle ödülleri takdim edilecek.

Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası, yarın Konya'da başlıyor

AA / Havva Dereağzı - Spor

Cimnastik, Selçuklu, Konya, Spor, Haberler

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