Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası, Konya'da başladı
AA, Havva Dereağzı - Spor
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Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından organize edilen Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası, Konya'da başladı.
SELÇUKLU, KONYA (AA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından organize edilen Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası, Konya'da başladı.
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 8 ilden yaklaşık 100 sporcu katılıyor.
Müsabakaların ilk günü, 10-12 yaş yarışmaları ve açılış seremonisiyle start aldı.
Şampiyonaya Konya, Mersin, Çankırı, Bolu, İzmir, Samsun, Trabzon ve Karabük'ten katılan sporcular, dereceye girebilmek için mücadele verecek.
Yarın tamamlanacak organizasyonda dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları, düzenlenecek törenle takdim edilecek.
AA / Havva Dereağzı - Spor