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Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Müsabakaları

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Müsabakaları

Azerbaycan'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Müsabakaları'nda Livanur Yalçın-Elçin Karakaş 5'inci, Elif Ceren Çolak-Sıla Karakuş ise 8'inci oldu.

Azerbaycan'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Müsabakaları'nda Livanur Yalçın-Elçin Karakaş 5'inci, Elif Ceren Çolak- Sıla Karakuş ise 8'inci oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de gerçekleştirilen organizasyonda 17-21 yaş kategorisi senkronize finalinde yarışan Livanur-Elçin 45.590 puanla 5'inci, Elif Ceren Çolak-Sıla Karakuş 43.440 puanla 8'inci sırayı aldı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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