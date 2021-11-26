Azerbaycan'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Müsabakaları'nda milli sporcu Elif Ceren Çolak, beşinci oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Bakü'de gerçekleştirilen organizasyonda Elif Ceren'in, 15-16 yaş kategorisinde finalde yarıştı belirtildi. Genç sporcunun, 51.040 puanla yarışmayı beşinci sırada bitirdiği aktarıldı.

Aynı kategorideki Ceren Uysal'ın 15'inci, Nisa Ecem Esen'in ise 50'nci olduğu kaydedildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?