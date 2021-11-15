Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu

Azerbaycan'da 18-21 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı sporcular Gürkan Mutlu, Hüseyin Engin Yontucu ve Emre Yağmur mücadele verecek.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

Haberi Kaydet