Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Azerbaycan'da 18-21 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.
Azerbaycan'da 18-21 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı sporcular Gürkan Mutlu, Hüseyin Engin Yontucu ve Emre Yağmur mücadele verecek.
#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar— Haberler (@Haberler) November 15, 2021
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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