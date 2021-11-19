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Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda senkronize müsabakaları tamamlandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda senkronize müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, milli sporcular Gürkan Mutlu ile Hüseyin Engin Yontucu, 76.310 puanla 18. sırada yer aldı.

Dünya Şampiyonası sonrası yapılacak Dünya Yaş Grupları Müsabakaları, 25 Kasım'da başlayacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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