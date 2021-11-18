Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası

Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda erkekler bireysel eleme müsabakaları tamamlandı.

Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda erkekler bireysel eleme müsabakaları tamamlandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonda, erkekler elemelerinde mücadele eden milli sporcular Gürkan Mutlu, Emre Yağmur ve Hüseyin Engin Yontucu, finale kalamadı.

Elemelerde Gürkan Mutlu 32, Emre Yağmur 54, Hüseyin Engin Yontucu ise 69. sırada yer aldı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title