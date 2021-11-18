Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda erkekler bireysel eleme müsabakaları tamamlandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonda, erkekler elemelerinde mücadele eden milli sporcular Gürkan Mutlu, Emre Yağmur ve Hüseyin Engin Yontucu, finale kalamadı.

Elemelerde Gürkan Mutlu 32, Emre Yağmur 54, Hüseyin Engin Yontucu ise 69. sırada yer aldı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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