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Trampolin Cimnastik Dünya Kupası

AA, Fatih Çakmak - Spor
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Trampolin Cimnastik Dünya Kupası

Milli cimnastikçi Gürkan Mutlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda erkekler bireysel finalinde 57.270 puan toplayarak yarışmayı 6. sırada bitirdi.

Milli cimnastikçi Gürkan Mutlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda erkekler bireysel finalinde 57.270 puan toplayarak yarışmayı 6. sırada bitirdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda bugün bireyselde ve senkronizede finaller yapıldı.

Ay-yıldızlı cimnastikçi Gürkan Mutlu, erkekler bireysel finalinde 57.270 puanla yarışmayı 6. sırada tamamladı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Milli Cimnastikçi, Dünya Kupası, Cimnastik, Bakü, Spor, Haberler

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