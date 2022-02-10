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Trampolin Cimnastik Dünya Kupası

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Trampolin Cimnastik Dünya Kupası

Trampolin Cimnastik Dünya Kupası 12-13 Şubat'ta Azerbaycan'da düzenlenecek.

Trampolin Cimnastik Dünya Kupası 12-13 Şubat'ta Azerbaycan'da düzenlenecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi, milli cimnastikçiler Gürkan Mutlu, Hüseyin Engin Yontucu, Emre Yağmur, Sıla Karakuş ve Sena Elçin Karakaş temsil edecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Dünya Kupası, Azerbaycan, Cimnastik, Bakü, Spor, Haberler

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