SPOR Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda tarihi madalyalar
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SPOR Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda tarihi madalyalar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda tarihi madalyalarANKARA, (DHA) - Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye trampolin cimnastik tarihinin ilk madalyalarını kazandı.

SPOR Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda tarihi madalyalar

ANKARA, (DHA) - Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye trampolin cimnastik tarihinin ilk madalyalarını kazandı. Gençler senkronize finalinde Elif Çolak ve Sıla Karakuş gümüş, gençler bireysel finalinde yine Elif Çolak bronz madalyanın sahibi oldu.

Sabah yapılan gençler senkronize finalinde mücadele eden milli sporcular Elif Çolak ve Sıla Karakuş 44.830 puanla gümüş madalya kazanırken, Türkiye'ye trampolin cimnastik tarihinde Avrupa Şampiyonası seviyesinde ilk madalyalarını getirdiler.

Gençler bireysel finalinde ise Elif Çolak 52.385 puanla bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Türkiye'ye günün ikinci madalyasını getirirken, Avrupa Şampiyonası seviyesinde ilk bireysel madalyayı da kazandı.

SPOR Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda tarihi madalyalar
SPOR Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda tarihi madalyalar
SPOR Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda tarihi madalyalar
SPOR Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda tarihi madalyalar
SPOR Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda tarihi madalyalar
SPOR Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda tarihi madalyalar
SPOR Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda tarihi madalyalar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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