Trambolin Cimnastik Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
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Trambolin Cimnastik Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

23.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:45
Trambolin Cimnastik Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Trambolin Cimnastik Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı, 8 sporcunun katılımıyla Bolu'da devam ediyor.

Trambolin Cimnastik Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı, 8 sporcunun katılımıyla Bolu'da devam ediyor.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Sporcu Fabrikası antrenman salonunda çalışmalarını sürdüren sporcular, 29 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Trambolin Cimnastik Milli Takım Teknik Kurul Üyesi ve milli takım antrenörü Şükrü Alp Arı, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası'na yoğun bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Şampiyona öncesi Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından başlatılan proje kapsamında İzmir, Karabük, Samsun ve Konya'dan gelen sporcuların ayın 3 haftası burada çalıştığını aktaran Arı, "Bu da sporcuların bir arada olup motivasyonlarının artmasını sağlıyor. Birlikte çalışıyorlar. Güzel bir kamp ortamı sağlıyoruz. Yarışmaya hazırlanırken sürekli kontrol müsabakaları da yapıyoruz. Bu şekilde yarışmaya hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Arı, şampiyonaya "genç kızlar" ve "büyük erkekler" takımları olarak katılacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Asıl amacımız 2024 Olimpiyat Oyunlarına hazırlanmak. Uzun vadedeki hedefimiz bu. Kısa vadede ise önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. Buna hazırlanmaya çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na 26 ülke katılacak. Genç kızlarda ve büyük erkeklerde katılacağımız bütün müsabakalarda önce finale kalıp sonra da madalya kovalayacağız. Aynı zamanda senkronizede yarışacağız ve bireysel yarışmalara katılacağız."

Cimnastiğin olimpik bir branş olduğuna değinen Arı, "Bizim branşımızda 16 kız,16 erkek katılıyor olimpiyatlara. Ülkemizde de olimpik olmasından dolayı zaten cimnastiğin bir çıkışı var. İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan kardeşlerimizin aldığı madalyalar sayesinde branşımızın popülaritesi artmaya başladı. Genç, sporcularımız da kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda 'Sıra bizde.' diyorlar. Onlar bu yarışta olduğu sürece biz de her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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