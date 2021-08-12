"Trambolin" adlı projesiyle Türkiye finallerinde yarışacak
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"Trambolin" adlı projesiyle Türkiye finallerinde yarışacak

'Trambolin' adlı projesiyle Türkiye finallerinde yarışacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri'nde 'Gülümseyin geliyoruz' proje ile 4 yılda 200 köyde tiyatro gösterisi yapan Ferhat Raşit Kına, bir rekora imza attı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri'nde 'Gülümseyin geliyoruz' proje ile 4 yılda 200 köyde tiyatro gösterisi yapan Ferhat Raşit Kına, bir rekora imza attı. Kına ve ekibi "Trambolin" adlı projesiyle Türkiye finallerinde yarışacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Eğitmeni Ferhat Raşit Kına, ilginç bir rekora imza attı. Genç tiyatro eğitmeni, "Gülümseyin Geliyoruz" Projesi ile 200 köy okulunda Tiyatro gösterisine imza atan Kına ve Tiyatro ekibi, 10 yetişkinler için 15'te çocuk tiyatrosu olmak üzere toplam 25 oyun sergilemeyi başardı. Sanatseverler, Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Eğitmeni Ferhat Raşit Kına için "Günümüzün İsmail Dümbüllü'sü" yorumunu yaptı.

200 köyü tiyatro ile tanıştırdı

2017'de Yakutiye Gençlik Merkezi'nde Tiyatro Eğitmeni olarak göreve başlayan Kına, dört yılda tiyatroyu köylere taşıyarak, 200 köyü tiyatro ile tanıştırdı. Bu konuda ilginç bir rekora imza atan Kına, tiyatro topluluğu ile her yıl ilklere imza atıyor. Dört yıldır yürüttükleri "Gülümseyin Geliyoruz" Projesi ile iki yüz dolayında köy okuluna giden ve on binlerce çocuğu tiyatroyla buluşturan Ferhat Raşit Kına, her kesimin takdirini kazandı. Kırılması güç bir rekora imza atan Kına, Yakutiye Gençlik Merkezi olarak 200 köy okulunda binlerce çocuğu tiyatro ile buluşturmanın gururunu yaşıyor.

'Gülümseyin geliyoruz' projesi ile 2019 yılında 'Aralık ayının hareketi' seçildi. Kına ve tiyatro ekibi ödülünü Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu'ndan almıştı. Bu ödül "Gülümseyin Geliyoruz" projesinin başarısını tescilledi. Pandemi sürecinde dahi projeye ara vermeden devam eden tiyatro ekibi bu dönemde öğrencilere, içinde bulunduğumuz süreç hakkında bilgilendirici oyunlar sahneliyor. Projenin dışında Geleneksel Türk Tiyatrosunu yaşatmak içinde Hacivat-Karagöz kültürünü şehirdeki çocuklara aşılıyor. Her yıl katıldıkları ulusal yarışmalarda dereceye giren Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi, bu yılda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Hayallerini Sahneye Taşı" yarışmasında Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesini temsil edecek. Ferhat Raşit Kına'nın yönetmenliğini yaptığı "Trambolin" isimli oyunla finale kalmayı başarmıştı. Ankara'da yapılacak olan Türkiye finallerinde Doğu Anadolu ve Erzurum'u temsil edecek olan Kına ve ekibi şimdiden büyük bir heyecan yaşarken, finallerden de ödülle döneceğine inanıyor. - ERZURUM

'Trambolin' adlı projesiyle Türkiye finallerinde yarışacak
'Trambolin' adlı projesiyle Türkiye finallerinde yarışacak
'Trambolin' adlı projesiyle Türkiye finallerinde yarışacak
'Trambolin' adlı projesiyle Türkiye finallerinde yarışacak
'Trambolin' adlı projesiyle Türkiye finallerinde yarışacak
'Trambolin' adlı projesiyle Türkiye finallerinde yarışacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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