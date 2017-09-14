Trakyalı Çiftçi Sofralık Üzümleriyle Yarışıyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali kapsamında düzenlenen Sofralık Üzüm Yarışması'na başvuran çiftçilerin bağlarında jüri incelemeleri başladı.



Belediyeden yapılan açıklamada, Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali'nin 21-23 Eylül tarihleri arasında yapılacağı hatırlatıldı.



Festival kapsamında düzenlenecek Sofralık Üzüm Yarışması için başvuruların alındığını ve oluşturulan jürinin bağlarda incelemelerine başladığı kaydedilen açıklamada, yarışmada dereceye giren üreticilere ödüllerinin festivalde törenle verileceği kaydedildi.